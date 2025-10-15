Министр обороны США пришел на встречу "Рамштайна", где будут говорить об американском оружии

Глава Пентагона Пит Хегсет, который летом игнорировал заседание контактной группы по обороне Украины (известной также как "формат Рамштайн"), лично присоединился к заседанию в этом формате, которое проходит 15 октября.

Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Встреча контактной группы традиционно состоялась в штаб-квартире НАТО после завершения министерского заседания Альянса.

Это, впрочем, не первая встреча в формате "Рамштайн", в которой Хегсет согласился принимать встречу. Так, он был на юбилейном 30-м заседании 9 сентября – впрочем, оно проходило в виде онлайн-встречи. Зато в июне глава Пентагона демонстративно проигнорировал "Рамштайн".

Стоит заметить, что на этот раз на заседании будет обсуждаться, среди прочего, приобщение партнеров Украины к программе PURL, предусматривающей закупку оружия в США за деньги других государств-партнеров.

В среду генсек НАТО сообщил, что более половины государств НАТО присоединились к закупкам оружия в США для Украины.

Заметим, что Пит Хегсет присоединился к заседанию как "секретарь войны" (Secretary of war), использовав новый титул, введенный Трампом.