Министр обороны США пришел на встречу "Рамштайна", где будут говорить об американском оружии
Среда, 15 октября 2025, 16:17
Глава Пентагона Пит Хегсет, который летом игнорировал заседание контактной группы по обороне Украины (известной также как "формат Рамштайн"), лично присоединился к заседанию в этом формате, которое проходит 15 октября.
Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".
Встреча контактной группы традиционно состоялась в штаб-квартире НАТО после завершения министерского заседания Альянса.
Это, впрочем, не первая встреча в формате "Рамштайн", в которой Хегсет согласился принимать встречу. Так, он был на юбилейном 30-м заседании 9 сентября – впрочем, оно проходило в виде онлайн-встречи. Зато в июне глава Пентагона демонстративно проигнорировал "Рамштайн".
Стоит заметить, что на этот раз на заседании будет обсуждаться, среди прочего, приобщение партнеров Украины к программе PURL, предусматривающей закупку оружия в США за деньги других государств-партнеров.
В среду генсек НАТО сообщил, что более половины государств НАТО присоединились к закупкам оружия в США для Украины.
Заметим, что Пит Хегсет присоединился к заседанию как "секретарь войны" (Secretary of war), использовав новый титул, введенный Трампом.