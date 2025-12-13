Лукашенко отпустил 123 политзаключенных, среди них Колесникова, Бяляцкий, Бабарико

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи со спецпредставителем Трампа Джоном Коулом помиловал 123 политзаключенных, среди которых недопущенный к участию в президентских выборах Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

В Телеграм-канале "Пул первого", который является пресс-службой Лукашенко, сообщили о решении "помиловать 123 граждан разных стран, осужденных (...) за шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность".

Сообщается, что среди освобожденных – соратница недопущенного к участию в президентских выборах Бабарико, Мария Колесникова. Напомним, она порвала на границе свой паспорт, чтобы ее не выдворили из Беларуси, и с тех пор – начала сентября 2020 года – находилась в тюрьме.

Zerkalo сообщает, что сестра Колесниковой Татьяна Хомич уже говорила с ней по телефону. Мария Колесникова уже покинула территорию Беларуси.

Правозащитный центр "Вясна" сообщает, что также среди освобожденных – лауреат Нобелевской премии мира, правозащитник Алесь Беляцкий. Его после освобождения выдворили с территории Беларуси. Позже стало известно, что на свободу вышли также экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, а также Марина Золотова – главный редактор портала TUT.by, который был одним из ведущих информационных ресурсов в период протестов 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди освобожденных – также пятеро граждан Украины.

У Лукашенко отметили, что освобождения произошли "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе – в связи с отменой незаконных санкций против калийного сектора РБ, введенных администрацией предыдущего президента США Байдена" и в связи с "переходом в практическую плоскость" отмены других санкций против Беларуси.

Предыдущее масштабное освобождение белорусских политзаключенных произошло также после встречи Лукашенко с представителями США 11 сентября, тогда отпустили 51 заключенного. После встречи Лукашенко со спецпосланцем Келлогом 21 июня отпустили 14 человек.

Напомним, 13 декабря стало известно, что США снимают санкции с белорусского калия.

4 ноября Министерство финансов США смягчило некоторые санкции против Беларуси, отменив меры против национальной авиакомпании и разрешив операции, связанные с самолетом Лукашенко.

