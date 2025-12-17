Европарламент одобрил план отказа ЕС от импорта российского газа до конца 2027 года

Европейский парламент одобрил план Европейского Союза по постепенному отказу от импорта российского газа до конца 2027 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте Европейского парламента.

За план отказа от импорта российского газа проголосовали 500 евродепутатов. 120 выступили "против" и 32 воздержались. Теперь план должен официально одобрить Совет ЕС, прежде чем он вступит в силу. Ожидается, что его согласуют в начале следующего года.

Согласно плану, российский сжиженный природный газ (СПГ) будет запрещен в ЕС в начале 2026 года, после того как закон вступит в силу. Вместо этого импорт трубопроводного газа будет постепенно прекращен до 30 сентября 2027 года.

Новый закон также устанавливает штрафы, которые государства-члены будут применять к операторам за нарушения.

Во время переговоров с датским председательством в Совете ЕС, депутаты Европарламента настаивали на запрете любого импорта российской нефти. Еврокомиссия обязалась представить законодательство по этому вопросу в начале 2026 года, чтобы запрет на импорт российской нефти мог вступить в силу как можно скорее, но не позднее конца 2027 года.

Депутаты Европарламента также настаивали на утверждении более строгих условий, при которых может произойти временная приостановка запрета на импорт в чрезвычайных ситуациях, связанных с энергетической безопасностью ЕС.

Чтобы устранить лазейки и уменьшить риск обхода правил, операторы должны будут предоставлять таможенным органам более строгие и подробные доказательства страны производства их газа перед его импортом или хранением.

Как ранее сообщала "Европейская правда", 10 декабря послы Европейского Союза согласовали план постепенного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года.

В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны.