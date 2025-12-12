Серверы Министерства внутренних дел Франции подверглись кибератаке

Электронные почтовые серверы французского Министерства внутренних дел стали объектом кибератаки на этой неделе.

Об этом сообщил в пятницу, 12 декабря, министр внутренних дел Лоран Нуньес, его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Нуньеса, расследование продолжается.

"Произошла кибератака. Злоумышленник получил доступ к ряду файлов; нет доказательств, что они были серьезно скомпрометированы", – сказал он.

По его словам, министерство приняло меры по защите и усилило условия доступа к компьютерной системе для сотрудников.

По его словам, пока нет никаких указаний на происхождение атаки.

Напомним, в конце сентября масштабная кибератака затронула ряд европейских аэропортов.

А 2 октября государственные интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке отказа в обслуживании (DDoS).

7 октября Силы киберзащиты Вооруженных сил Польши предупредили об активной фишинговой кампании, направленной на пользователей популярного мессенджера WhatsApp.

В том же месяце британская полиция заявила об аресте двух человек, подозреваемых в злоупотреблении компьютерной техникой и шантаже после кибератаки на компанию по уходу за детьми.