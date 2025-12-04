Верхняя палата парламента Швейцарии ослабила правила экспорта оружия

В четверг верхняя палата парламента Швейцарии проголосовал за ослабление ограничений на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную оборонную промышленность, не нарушая нейтралитет государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Верхняя палата парламента поддержала изменения в закон о военных материалах 31 голосом против 12, после одобрения нижней палатой во вторник.

В дальнейшем швейцарским компаниям будет разрешено экспортировать оружие в 25 западных стран, а правила, требующие согласия на реэкспорт швейцарского оружия, будут ослаблены.

В настоящее время Швейцария не разрешает экспорт оружия, если страна назначения вовлечена во внутренний или международный конфликт, или серьезно нарушает права человека.

Прямой экспорт оружия в Украину останется запрещенным, согласно изменениям в законодательстве.

Решение было принято после того, как представители промышленности и политики выразили обеспокоенность ущербом, нанесенным швейцарскому сектору вооружений, который терял заказы за рубежом из-за ограничений.

Депутат Бриджит Габерли-Коллер заявила, что Швейцария нуждается в жизнеспособной оборонной промышленности.

"Внутренняя оружейная промышленность может существовать только при условии, что она также может экспортировать, и это в страны, которые имеют подобный режим экспортного контроля, как и наша страна", – сказала она.

"Поскольку наш закон о военном имуществе имеет, вероятно, самые строгие экспортные правила в Европе, наши соседние страны больше не покупают у нас", – добавила она.

Правительство Швейцарии решит, когда новые правила вступят в силу.

Изменения в закон еще могут быть вынесены на референдум.

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер ранее призвал швейцарских парламентариев продвигаться в направлении ослабления ограничений на экспорт вооружений, чтобы способствовать международному сотрудничеству в области безопасности.