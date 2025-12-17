Обсуждение предоставления Украине в 2026-27 годах "репарационного займа" на базе замороженных активов Центрального банка России не снималось с повестки дня саммита лидеров ЕС 18-19 декабря, о чем ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил компетентный чиновник ЕС, причастный к подготовке декабрьского заседания Европейского совета.



Заявление Орбана о снятии с повестки дня Европейского совета предоставления Украине "репарационного займа" из замороженных росактивов не соответствует действительности.



"Репарационный заем остается очень актуальным на повестке дня Европейского совета", – заявил чиновник.



Он добавил, что в обсуждении вопроса финансирования Украины в следующие два года будет лично принимать участие президент Украины Владимир Зеленский, которого ожидают в Брюсселе в первой половине дня 18 декабря.



Ранее, как сообщалось, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Брюссель якобы "сдал назад", и "российские активы не будут на повестке дня завтрашнего Европейского совета".



Как сообщала "Европейская правда", новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед саммитом ЕС выступил против "репарационного займа" для Украины.



На последних переговорах на уровне послов ЕС, посвященных использованию российских активов для финансирования Украины, Бельгия заявила об отсутствии прогресса на пути совместного решения.



Канцлер Германии по состоянию на вторник поровну оценил шансы на принятие и непринятие решения.

