Парламент Франции закрепил в конституции право на аборт

Французские депутаты и сенаторы с огромным преимуществом одобрили закрепление в конституции положения о том, что женщине гарантируется право на аборт.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В финальном голосовании, которое проходило на особом заседании в Версале, "за" проголосовали 780 парламентариев, тогда как против – 72. Результат голосования встретили бурными аплодисментами.

В ст. 34 основного закона войдет формулировка о том, что "закон определяет условия, при которых реализуется гарантированная свобода женщины осуществить добровольное прерывание беременности".

Принятие решения было ожидаемым, поскольку перед этим идея получила достаточно голосов в обеих палатах.

Различные опросы свидетельствуют, что закрепление права на аборт в конституции поддерживают более 80% французов.

Во многих сообщениях медиа это решение называют "историческим" и первым в мире. Впрочем, как отмечает AP, такое право женщины было закреплено также основным законом бывшей Югославии и осталось в конституции Сербии в формулировке о "праве принимать решение о рождении детей".

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но на фоне решения Верховного суда США 2022 года, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов Эмманюэль Макрон пообещал закрепить соответствующее право во французской конституции.

Сначала палаты парламента во Франции не могли достичь согласия относительно формулировок: Национальная ассамблея предлагала гарантировать "право на добровольное прерывание беременности", а Сенат – "свободу" женщины это делать.

Сейм Польши на этой неделе также будет рассматривать серию проектов для легализации абортов, чтобы изменить ситуацию, созданную во времена предыдущей власти.