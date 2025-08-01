Мелони разгневана на Суд ЕС за решение по миграции и "безопасным странам"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с яростью отреагировала на то, что высшая судебная инстанция ЕС повысила порог, по которому страны-члены могут отказывать в предоставлении убежища просителям убежища.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Суд ЕС постановил, что государства-члены могут создавать национальные списки безопасных стран за пределами Евросоюза, только если они полностью обосновывают свои оценки публичными источниками.

Согласно решению суда, страна может считаться "безопасной" для репатриации, только если "все население" защищено во всех регионах.

Мелони назвала решение суда "удивительным" и захватом власти судьями ЕС. "Снова судебная власть, на этот раз на европейском уровне, претендует на пространства, которые ей не принадлежат, несмотря на ответственность, которая является политической", – сказала она.

Дело было возбуждено двумя бангладешцами, которые были спасены в море и доставлены в итальянский центр содержания под стражей в Албании. Они обжаловали отказ в предоставлении им убежища, утверждая, что Бангладеш не является безопасной страной, вопреки тому, что она внесена в список безопасных стран Италии.

Пятничное решение влияет на так называемую албанскую модель Италии.

При премьерстве Джорджи Мелони Италия в целом проводит жесткую политику в отношении нелегальных мигрантов, ускорив их репатриацию и ограничив деятельность благотворительных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море.

Италия еще в прошлом году заключила двустороннее соглашение с Албанией о создании двух центров для временного содержания мигрантов, которые подают прошение о убежище в Италии.

Правительство Италии построило два центра для содержания мигрантов в Албании, что стало первым подобным соглашением с участием страны Европейского Союза, которая перенаправляет мигрантов в страну, не являющуюся членом ЕС.

Но эти центры стояли пустыми, потому что итальянские суды увидели противоречие в указе правительства Италии и законодательстве ЕС относительно того, какие страны происхождения мигрантов можно считать безопасными.

В марте Европейская комиссия предложила единый механизм возвращения нелегальных мигрантов, который, в частности, предусматривает возможность создания в третьих странах центров для их временного содержания.