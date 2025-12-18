Глава Европейского центробанка уверена в решении по "репарационному займу" Украине

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в четверг заявила, что "полностью уверена" в том, что лидеры Европейского Союза договорятся о способе финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На вопрос во время пресс-конференции, считает ли Лагард, что лидеры ЕС смогут договориться о плане "репарационного займа" для Украины, она ответила: "Учитывая важность этого вопроса и то, что поставлено на карту, я полностью уверена, что они найдут решение".

Президент ЕЦБ снова подчеркнула, что план ЕС не должен нарушать нормы международного права, защищающие суверенные активы, но сказала, что надеется на нахождение решения.

"Это может быть привычным для Европы способом, знаете, хождением по кругу, что занимает много времени и вызывает много спекуляций относительно того, сработает ли это... Но я уверена, что мы найдем решение. Потому что это слишком важно", – сказала Лагард.

Как сообщалось, Бельгия продолжает сопротивляться решению о конфискации активов. Премьер заявил, что "еще не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться".

Однако дипломаты государств Европейского Союза достигли предварительного соглашения об использовании российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что для Европы выгоднее помочь Украине финансово, потому что в противном случае риск распространения войны на ЕС резко возрастает.