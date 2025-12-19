ЕС склоняется к "репарационному кредиту" для финансирования Украины, есть новые условия

Лидеры ЕС, которые в течение дня вели дискуссию в Брюсселе о путях финансовой помощи Украине, вечером остановились на опции так называемого "репарационного кредита", отвергнув пока опцию совместного заимствования.

Об этом сообщают источники Европейской правды, а также ряд брюссельских СМИ.

Сейчас на заседании Европейского совета продолжается работа над обновленным вариантом кредита, который был подготовлен Еврокомиссией в сотрудничестве с ключевыми государствами. Описание обновленного предложения передали представителям медиа, его подробный пересказ опубликовал, в частности, Euronews. Впрочем, согласия пока нет, и подход еще может измениться.

Документ, который один из собеседников ЕП назвал "юридически достаточно хорошо проработанным", очень подробно описывает технические параметры кредита – они изложены на двух страницах. Принятие документов с такой детализацией крайне нетипично для решений саммитов.

Пока неясно, каким может быть статус этого решения – в частности, из-за того, что такой детализированный документ не имеет невысокие шансы на единогласное утверждение государствами ЕС, и даже одобрение 26 голосами (все кроме Венгрии) не представляется высоко вероятным.

Проект, который цитирует Euronews, максимально учитывает требования Бельгии.

В частности, предлагается оформить помощь Украине за счёт российских денег таким образом, чтобы юридически это не означало конфискации или экспроприации суверенных активов России. Также по требованию Бельгии репарационный заем должен охватить суверенные активы РФ, размещенные также во всех других государствах ЕС.

Также предполагается, что все государства ЕС должны координированно разорвать имеющиеся инвестиционные соглашения с Россией.

Также Бельгия требует обеспечить "юридически обязывающие, безусловные и не подлежащие отмене" гарантии того, что в случае победы РФ в суде по использованию ее активов – евроинституты покроют необходимые платежи, такие как возвращение России ее активов.

Предполагается также "полная солидарность" государств ЕС по расходам, связанным с репарационным кредитом.

Государства-участники схемы должны предоставить юридические гарантии доли кредита, в соответствии с их экономическим весом. Выплаты Украине начнутся только после того, как будет предоставлено 75 % гарантий.

Украина должна будет выполнить антикоррупционные требования, чтобы получить помощь.

Дискуссия об одобрении репарационного кредита с учетом этих и ряда других требований – продолжается.

