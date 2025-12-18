Трампу хочется, чтобы Украина "действовала быстро"

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к результату".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время мероприятия в Белом доме Трамп сказал журналистам: "Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро".

"Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что там есть Россия", – добавил американский президент, вероятно, имея в виду успехи России на поле боя.

Сообщалось, что представитель главы Кремля Дмитриев посетит Майами 20-21 декабря для проведения переговоров с представителем американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером по "мирному плану" США.

14 и 15 декабря Уиткофф и Кушнер провели многочасовые переговоры в Берлине с украинскими и европейскими чиновниками, чтобы договориться о гарантиях безопасности США для Киева, территориальных уступках и других вопросах.

По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.