Как премьер Грузии впервые пересекся с Путиным и как это восприняли в стране

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе "отправился туда, где решается и планируется будущее Грузии". Так вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский прокомментировал недавнюю поездку главы правительства.

Кобахидзе отправился в Ашхабад, где состоялся Международный форум мира и доверия, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана.

Совместное фото, на котором Кобахидзе позирует рядом с Владимиром Путиным, дало толчок новым протестам в Грузии.

А вместе с тем – подозрениям, что все движется к восстановлению дипломатических отношений со страной, которая оккупировала около 20% Грузии.

О деталях визита грузинского премьера и том, что он может означать, читайте в статье профессора Грузинского технического университета Амирана Хевцуриани и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Больше не враги? Как власти Грузии сделали шаг к восстановлению отношений с РФ. Далее – краткое изложение.

Для начала стоит напомнить: абсолютное большинство населения Грузии выступает за евроатлантическую интеграцию, и конституция недвусмысленно подтверждает это стремление.

Впрочем, это не помешало премьеру Грузии приехать на форум, продвигающий идею нейтралитета. На форум в страну, которую никак нельзя назвать хоть сколько-нибудь демократической. И на который приехали в основном лидеры стран, которые не являются демократиями, или же где демократические институты подвергаются постоянным атакам (единственным лидером из ЕС, который приехал в Ашхабад, оказался венгерский премьер Виктор Орбан).

В то же время впервые после войны 2008 года лидеры Грузии и России провели личную встречу, что вызвало неоднозначную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами.

В частности, визит вызвал "шквал критики" со стороны оппозиции – или, скорее, той ее части, которая еще не находится в тюрьме. В оппозиции трактуют этот шаг не просто как ущерб национальным интересам, но и как попытку окончательно вернуть страну в сферу российского влияния.

В свою очередь грузинские власти старательно делают вид, что ничего экстраординарного не произошло.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сказал, что "присутствие российского президента в Туркменистане важно, поскольку речь пойдет о важности мира, суверенитета, территориальной целостности и международного права".

При этом он не уточнил, чей именно суверенитет и территориальную целостность планировалось обсуждать с Путиным.

Само участие в "форуме по нейтралитету" может быть намеком на то, что "Грузинская мечта" серьезно задумывается над этим вопросом.

В условиях, когда уже не остается никаких сомнений в том, что если "Грузинская мечта" останется у власти, все шансы Грузии на европейскую и евроатлантическую интеграцию будут сведены на нет, не исключено, что правительство рассмотрит идею "нейтралитета" как альтернативу европейской интеграции.

Однако этот шаг может оказаться достаточно рискованным, учитывая, что большинство грузинского общества даже слышать об этом не хочет.

Впрочем, "Грузинская мечта" уже не раз демонстрировала готовность идти вопреки общественному мнению. Особенно в ситуации, когда плановые парламентские выборы должны состояться только в октябре 2028 года.

Реакция из РФ не заставила себя ждать.

"Мы стремимся к стабильным отношениям с Грузией. Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторному подходу во внешней политике. Грузия не присоединилась к антироссийской санкционной коалиции и отказалась принять навязанные извне неразумные сценарии открытия "второго фронта" против России", – заявил директор Четвертого отдела по вопросам стран СНГ в МИД России Михаил Калугин.

На фоне ухудшения отношений с ЕС российский рынок становится ключевым для Грузии.

И похоже, что в РФ, понимая это, уже не скрывают: время полумер заканчивается, и "Грузинской мечте" нужно определиться, в каком геополитическом лагере она хочет быть.

