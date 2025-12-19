Сибига рассказал, о чем говорил на встрече с Сикорским в Варшаве

Глава МИД Украины Андрей Сибига в Варшаве провел встречу со своим польским коллегой Радославом Сикорским, в ходе которой, в частности, речь шла о ситуации на поле боя и роли Польши в мирных усилиях.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В ходе встречи Сибига и Сикорский обсудили решение Европейского совета о финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах.

"Я проинформировал своего польского коллегу о недавних мирных переговорах с американскими партнерами. Украина рассчитывает на активную роль Польши в мирных усилиях и гарантиях безопасности. Обсуждение будущего европейской архитектуры безопасности должно происходить с участием Польши как ее неотъемлемой части", – отметил глава МИД Украины.

Также он рассказал Сикорскому о ситуации на поле боя, "ежедневной гонке военных технологий и насущных потребностях Украины в сфере обороны".

"Развитие совместных оборонных проектов в рамках программы SAFE и более широкое оборонное сотрудничество между Украиной и Польшей также были частью нашей дискуссии. Я поблагодарил за вклад Польши в инициативу PURL и личную роль Радека в этом вопросе", – добавил Сибига.

Еще одной темой встречи стало вступление в ЕС. Как отметил Сибига, они с Сикорским "отметили прогресс Украины и подчеркнули важность совместного продвижения Украины и Молдовы по этому пути".

Также речь шла о Конференции по вопросам восстановления Украины-2026, которую примет Польша.

"Украинско-польское добрососедское партнерство жизненно важно для европейской безопасности и процветания", – резюмировал Сибига.

Как известно, 19 декабря в Варшаве с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что визит Зеленского стал хорошей новостью для Варшавы и Киева и плохой – для Москвы.

Канцелярия президента Польши ранее сообщила, что разговор президентов "будет касаться безопасности, исторических и экономических вопросов".