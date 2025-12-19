Зеленский – Туску: самое страшное для России, когда Польша и Украина вместе

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с польским премьером Дональдом Туском заявил, что единство Украины и Польши – это "самое страшное" для России.

Заявление Зеленского приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Приветствуя украинского президента, Туск выразил ему уважение, сказав, что "ваша борьба является нашей общей борьбой".

"Вы являетесь героем не только в Украине, но и здесь, в Польше, [мы] также относимся к вам как к герою", – отметил премьер Польши.

Впоследствии Туск повторил свой вчерашний комментарий, что борьба Украины против России защищает независимость Польши, которая иначе могла бы оказаться под угрозой, если бы России позволили выиграть войну.

В ответ Зеленский высказался в том же духе, сказав: "Самое страшное для России – это если мы будем вместе. Потому что они точно не смогут победить нас обоих".

Перед встречей с Туском Зеленский провел первую двустороннюю встречу с новым президентом Польши Каролем Навроцким, который заявил, что визит украинского коллеги стал хорошей новостью для Варшавы и Киева и плохой – для Москвы.

Навроцкий также заявил, что вопросы национальной памяти были одними из ключевых во время переговоров президентов Украины и Польши в Варшаве, и Польша надеется, что они будут быстро решены.

Зеленский заявил, что без независимой Украины Москва придет за Польшей.