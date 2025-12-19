ЕС напомнил Украине о борьбе с коррупцией на фоне решения по займу

Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией на фоне предоставления займа в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Об этом говорится в выводах Европейского совета, пишет "Европейская правда".

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Поэтому Евросовет отметил:

важность укрепления европейской и украинской оборонной промышленности;

дальнейшее соблюдение Украиной принципов верховенства права, включая борьбу с коррупцией;

специфический характер политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и интересы безопасности и обороны всех государств-членов.

Отметим, решение о финансовой поддержке Украины в 2026-2027 годах не будет иметь финансовых обязательств для трех европейских стран: Словакии, Венгрии и Чехии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что этот заем, предоставляемый на беспроцентной основе – не станет бременем для бюджета Украины, и страна должна погасить его только тогда, когда получит репарации.

А премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что решение ЕС о совместном заимствовании для Украины – это сильный политический сигнал.

