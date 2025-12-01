Уиткоффа ждут в Кремле во вторник

В Кремле заявили, что встреча правителя РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом для обсуждения параметров потенциального мирного соглашения для завершения российско-украинской войны запланирована на вторник, 2 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова приводит "Интерфакс".

Песков сказал, что встреча Путина и Уиткоффа планируется во второй половине дня во вторник.

"Встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он сам об этом сказал... У президента сегодня будет несколько совещаний непубличного характера в рамках подготовки к российско-американским контактам", – сказал он.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Уиткофф, а также, вероятно, зять Трампа Джаред Кушнер прибудут в Москву для переговоров уже в понедельник.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану". В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти пятичасовая встреча и о чем шла речь.

Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив", а президент США Дональд Трамп снова сказал о "шансе на соглашение".