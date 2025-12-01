Зеленский вместе с европейскими лидерами поговорил с Уиткоффом

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал на X.

По словам Зеленского, в разговоре с Уиткоффом и Умеровым также участвовали лидеры Франции и Великобритании – Эмманюэль Макрон и Кир Стармер.

"Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", – добавил он.

Перед этим агентство AFP написало, что посланник США Уиткофф в понедельник провел новую встречу с Умеровым во Флориде, где они встречались накануне.

Разговор с Уиткоффом состоялся накануне его встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на вторник, 2 декабря.

Напомним, вечером 30 ноября по украинскому времени во Флориде состоялись переговоры команды Трампа и украинской делегации по "мирному плану". В американских СМИ начали появляться детали о том, как проходила почти пятичасовая встреча и о чем шла речь.

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада о встрече сказал, что в переговорах "есть конструктив", а президент США Дональд Трамп снова сказал о "шансе на сделку".