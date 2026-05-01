Трамп заявил, что недоволен мирными предложениями Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен мирными предложениями Ирана, а его представители продолжают вести переговоры о достижении соглашения в телефонном режиме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил, отвечая на вопросы СМИ.

Как известно, в четверг Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о прекращении войны.

Американский президент заявил, что недоволен этими предложениями и видит, что Тегеран стремится заключить соглашение.

"Итак, они хотят заключить соглашение, но я не знаю. Меня это не устраивает, так что посмотрим, что будет дальше. Иран хочет заключить соглашение, потому что у них, по сути, уже не осталось вооруженных сил", – заявил глава Белого дома.

На вопрос, планирует ли он отправить кого-то из своих представителей в столицу Пакистана на очередной раунд переговоров, Трамп ответил, что американцы ведут переговоры в телефонном режиме.

"Мы очень уважаем Пакистан и Исламабад, а также глубоко уважаем премьер-министра и фельдмаршала, и они сотрудничают с нами… Но это очень долгий путь, и сейчас мы делаем все возможное для переговоров, именно сейчас, по поводу переговоров, по телефону", – заявил президент США.

Он также заявил, что в переговорах был достигнут "значительный прогресс". В то же время Трамп не уверен, достигнут ли эти переговоры "когда-либо своей цели", поскольку руководство Ирана, по его словам, остается "разъединенным".

Сообщалось, что накануне президент США Дональд Трамп должен был заслушать от представителей Пентагона обновленные военные варианты в отношении Ирана. Подготовка этого доклада свидетельствует о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления крупномасштабных боевых операций.

Между тем сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что военный удар США по Ирану в ближайшее время является вполне реальным.

Администрация президента США Дональда Трампа не согласна с конгрессменами, которые указывают на то, что крайний срок для ведения войны против Ирана без одобрения Конгресса истекает в пятницу, 1 мая.