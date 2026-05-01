Трамп объяснил, почему он повысил пошлины на автомобили из ЕС

Американский президент Дональд Трамп заявил, что повысил пошлины на автомобили из ЕС до 25%, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в беседе с журналистами.

1 мая Трамп объявил о решении повысить пошлины на автомобили, ввозимые из ЕС, до 25%, аргументируя это тем, что Евросоюз якобы не соблюдал условия торгового соглашения с США.

В беседе с журналистами американский президент уточнил, что страны Европейского Союза тратят средства на строительство автомобильных заводов на территории США, а новые пошлины должны ускорить этот процесс.

"Я повысил пошлины на автомобили и грузовики до 25%, это миллиарды долларов, поступающие в Соединенные Штаты, и это заставляет их гораздо быстрее переносить производство со своих заводов", – заявил Трамп.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что ЕС "не соблюдал" соглашение с США.

Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Европарламент 26 марта принял два предложения относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США. Они, среди прочего, предусматривают, что договоренности будут действовать только в случае соблюдения Вашингтоном своих обязательств.

Ратификация соглашения в Европейском парламенте была отложена дважды – в январе в знак протеста против требований Дональда Трампа передать ему контроль над Гренландией, а также в феврале на фоне новых объявлений о пошлинах. Тогда президент США пообещал повысить общие тарифы для всех стран до 15%.