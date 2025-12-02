Путин: если Европа захочет воевать, мы готовы

Глава Кремля Владимир Путин утверждает, что "не намерен" воевать с Европой, но готов к этому.

Об этом он сказал во время выступления перед журналистами во вторник, 2 декабря, цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Его заявления прозвучали перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

"Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз говорил", – заявил Путин.

В то же время глава Кремля сказал, что Россия "готова" к этому, если Европа "захочет воевать".

"Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас", – добавил он.

Заметим, в конце ноября глава Кремля утверждал, что Россия якобы готова зафиксировать, что не собирается нападать на Европу.

В понедельник, 1 декабря, президент Владимир Зеленский сообщил, что совместно с лидерами Франции и Великобритании провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.

Разговор с Уиткоффом состоялся накануне его встречи с правителем РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на вторник, 2 декабря.