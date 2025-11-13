Рубио: осталось не так много санкций, которые можно наложить на Россию

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в распоряжении американской администрации осталось не так много санкций, которые можно было бы наложить на Россию

Об этом он заявил во время общения с журналистами после встречи министров стран "Группы семи" в Канаде, передает "Европейская правда".

Рубио отвечал на вопрос о возможных дальнейших санкциях.

"Ну, с нашей стороны осталось не так много санкций. Я имею в виду, что мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям, о чем все просили. Очевидно, что это должно быть реализовано, и пройдет некоторое время, прежде чем они станут ощутимыми", – отметил он.

"Но я не знаю, что еще можно сделать. Я имею в виду, что у нас заканчиваются вещи, которые мы можем санкционировать в этом отношении", – уточнил госсекретарь.

Рубио также подчеркнул, что США заинтересованы в выполнении санкций, поскольку не имеет смысла вводить санкции без их надлежащей имплементации.

Комментируя санкции в отношении так называемого "теневого флота", Рубио заявил, что "есть вещи, которые европейцы могут сделать с теневым флотом, поскольку многое из этого происходит в районах, гораздо более близких к ним".

В конце октября США впервые за второй каденции Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Как сообщалось, министр иностранных дел Андрей Сибига в среду поговорил с государственным секретарем США Марко Рубио на полях министерской встречи "Группы семи" в Канаде.