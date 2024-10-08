Китай ударил по импорту бренди из ЕС в ответ на пошлины для электромобилей

Во вторник Китай ввел временные антидемпинговые меры в отношении импорта бренди из Европейского Союза, которые коснулись брендов от Hennessy до Remy Martin, после того, как Евросоюз проголосовал за тарифы на китайские электромобили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Расследование предварительно установило, что демпинг бренди из ЕС угрожает собственному коньячному сектору Китая "значительным ущербом", заявило китайское министерство торговли.

Намекая на то, что потенциально мер может быть больше, китайское министерство заявило, что его антидемпинговое и антисубсидийное расследование в отношении продукции из свинины из ЕС продолжается, и в конце расследования будут приняты "объективные и справедливые" решения.

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Министерство добавило, что рассматривает возможность повышения тарифов на импорт автомобилей с большими двигателями. Повышение тарифов больше всего ударит по немецким производителям, поскольку немецкий экспорт автомобилей с двигателями объемом 2,5 литра и более в Китай в прошлом году достиг 1,2 миллиарда долларов.

Начиная с 11 октября, импортеры бренди из ЕС должны будут вносить гарантийные депозиты в размере от 34,8% до 39,0% от стоимости импорта, сообщило министерство.

Франция рассматривалась как объект расследования Пекина в отношении бренди из-за поддержки тарифов на электромобили китайского производства. На нее также приходилось 99% китайского импорта коньяка в прошлом году, причем поставки французского коньяка достигли 1,7 млрд долларов.

Среди брендов, которые больше всего пострадали, Hennessy и Remy Martin, импортеры которых должны оплатить гарантийные платежы в размере 39,0% и 38,1% соответственно. Они сделают импорт бренди из ЕС дороже на начальном этапе.

Напомним, в ЕС проголосовали 4 октября за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне голосования по автомобильным пошлинам заявил в пятницу, что Европейский Союз движется к "экономической холодной войне" с Китаем.