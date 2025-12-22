Почему ЕС не рискнул тронуть активы РФ для кредита Украине и почему это шаг назад

18–19 декабря на саммите Евросоюза согласовали финансирование Украины на 2026–2027 годы. Ожидалось, что поддержку Украине обеспечат с помощью замороженных российских активов – именно такова была идея Еврокомиссии, получившая название "репарационный заем".

Но не так случилось, как предполагалось. Украина снова получит помощь за счет европейцев.

О том, почему ЕС не удалось достичь соглашения по репарационному займу, в чем заключался его механизм и что стало реальной преградой, читайте в статье юридического советника Transparency International Ukraine Натальи Сичевлюк На защите средств России. Почему ЕС не согласовал "репарационную" помощь для Украины. Далее – краткое изложение.

Идея использования российских суверенных активов для нужд Украины звучит с первых дней полномасштабного вторжения. Украина с самого начала призывала к их полной конфискации, но ЕС и другие западные партнеры упирались в отсутствие законодательных механизмов, а также апеллировали к экономическим и правовым рискам.

Проблема конфискации кремлевских денег является сугубо политической.

И вопрос не только в том, что в составе ЕС есть страны (такие как Венгрия и в определенной степени Словакия), последовательные в пророссийской позиции.

Для некоторых других европейских государств потеря российских суверенных средств является банально финансово невыгодной.

Так, самый большой "золотой запас" российских средств хранится в бельгийском Euroclear, и хотя он заморожен, все равно приносит доход – через инвестирование этих активов на рынке ценных бумаг. А прибыль от использования замороженных активов, согласно законодательству ЕС, уже не принадлежит России.

Кроме того, поскольку эти средства хранятся в депозитарии уже длительное время, постепенно наступает срок их погашения. А поскольку Россия не может ни забрать эти замороженные активы, ни использовать их иным образом – постепенно средства оказываются в свободном использовании Euroclear. По оценкам Reuters, на данный момент Euroclear накопил около 176 млрд евро денежных средств из замороженных российских активов; остальные 9 млрд евро, размещенные в депозитарии, будут освобождены в 2026-27 годах.

Поэтому неудивительно, что именно Бельгия стала самым большим противником идеи конфискации этих средств в пользу Украины.

Предложение о "репарационном займе" предусматривало предоставление Украине денег именно в виде средств, которые объявлялись "доходами от замороженных активов" в депозитариях ЕС.

То есть – формально не затрагивая ни сами российские активы, ни бюджеты государств-членов Евросоюза. Следует напомнить, что европейские налогоплательщики устают от финансирования Украины за свой счет, а политическая поддержка нашего государства падает с каждыми последующими проведенными выборами.

Репарационный заем действительно мог стать прогрессом в политике ЕС в отношении замороженных российских активов. По крайней мере потому, что международные партнеры Украины финансировали бы наши военные нужды не своими бюджетами, а доходами от замороженных российских активов.

Теперь перспектива конфискации самого тела этих активов выглядит еще более призрачной, чем раньше.

Но и возвращать их России тоже явно никто не собирается.

А это означает, что обсуждение и репарационного займа, и самих этих средств пока поставлено на паузу.

Подробнее – в материале Натальи Сичевлюк На защите средств России. Почему ЕС не согласовал "репарационную" помощь для Украины.