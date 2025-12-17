Латвия выделяет 200 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины

Глава МИД Латвии Байба Браже сообщила, что ее государство вносит взнос в Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом она написала в соцсети Х в среду, сообщает "Европейская правда".

Как уточнила Браже, Латвия выделяет в общей сложности 200 тысяч евро, чтобы поддержать украинскую энергетическую сеть после российских ударов по ней.

"Россия использует зиму как оружие – мы должны срочно усилить поддержку энергетического сектора Украины. Безопасность Украины – это наша безопасность", – заявила глава МИД Латвии.

Также в среду стало известно, что Люксембург направил очередной взнос в размере 10 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Координационная группа по вопросам энергетики Украины G7+ 12 декабря заявила о готовности посодействовать укреплению защиты украинской энергетики страны от воздушных ударов РФ.

В ноябре Европейский инвестиционный банк и ЕС анонсировали более 200 млн евро на восстановление и энергетическую устойчивость в Украине.