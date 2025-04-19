СМИ: Россия хочет добиться от США снятия авиасанкций, ЕС срывает эти попытки

Россия продвигает идею об идее открытия воздушного пространства США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной, в то же время эти попытки сталкиваются с сопротивлением ЕС.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Как отмечает издание, ЕС не заинтересован в снятии авиасанкций с РФ, а без участия Европы российским перевозчикам будет нелегко летать в США.

"Во-первых, против России действуют жесткие санкции ЕС, которые включают запрет на полеты российских авиакомпаний через воздушное пространство ЕС", – заявил представитель Европейской комиссии на условиях анонимности.

Кроме политических решений по санкциям, чиновник ЕС также указал на "серьезные вопросы безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов.

По его словам, "неизвестно, должным ли образом обслуживались российские авиакомпании и службы воздушного движения в течение последних трех лет, что ставит летную пригодность российского флота под серьезное сомнение".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину самолетам российских авиакомпаний было запрещено приземляться и летать над территорией ЕС и США.

Также РФ перекрыли доступ к запасным частям для самолетов западных производителей, таких как Boeing и Airbus.

В то же время Россия требует восстановления прямого авиасообщения с США в рамках любого соглашения о прекращении боевых действий.

В частности, 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что такой шаг "должен стать следствием снятия санкций с „Аэрофлота".

"Американцы это рассматривали, но пока мы не видели ни одного ответного шага", – сказал российский министр.

Сообщалось также, что Россия обратилась к Вашингтону с просьбой разрешить ей покупать самолеты американского производителя Boeing и платить за них российскими государственными активами, которые были заморожены с начала войны, при условии достижения режима прекращения огня.

Любые шаги по ослаблению ограничений для американских и российских авиаперевозчиков создадут давление на европейские авиакомпании, которые давно жалуются на дополнительные расходы из-за необходимости обходить воздушное пространство России во время полетов в Азию. Это дает преимущество китайским перевозчикам.

Однако, несмотря на эти соображения, в Брюсселе не спешат вступать в переговоры с Москвой по вопросу доступа в европейское небо, в частности из-за опасности полетов над российской территорией.

Представитель Еврокомиссии назвал безопасность российского воздушного пространства "проблематичной", ссылаясь на катастрофу рейса Азербайджанских авиалиний – вероятно, после поражения российской ракетой противовоздушной обороны.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американские предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной также предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня и отказ от обсуждения стремления Украины стать членом НАТО.

Кроме того, по данным агентства, США готовы признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.