Рейтинг доверия Макрону упал до исторического минимума
Рейтинг доверия президенту Франции Эмманюэлю Макрону составляет всего 11 процентов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса Verian Group, который опубликовала ежедневная газета Le Figaro.
11% доверия французскому президенту – самый низкий показатель, который когда-либо фиксировала эта компания.
Отмечается, что Эммануэль Макрон, согласно опросу, является наименее популярным президентом Франции за последние 50 лет.
Предыдущим рекордсменом был непосредственный предшественник Макрона и его бывший начальник Франсуа Олланд, который в конце 2016 года, незадолго до объявления о том, что он не будет баллотироваться на второй президентский срок, достиг 11 процентов.
По оценке Verian, Макрон и Олланд теперь делят между собой звание наименее популярного президента Франции с начала 1970-х годов, когда эта социологическая компания и ее предшественники начали проводить ежемесячный опрос для Le Figaro.
Другие социологические институты пришли к аналогичным выводам относительно падения популярности Эмманюэля Макрона после его непопулярного решения о повышении пенсионного возраста и месяцев политического тупика, вызванного его решением распустить парламент после победы ультраправых на европейских выборах 2024 года.
В опросе Verian Group приняли участие 1000 человек.
Напомним, в начале октября этого года опрос компании Elabe показал, что рейтинг доверия к Макрону обвалился до рекордных 14%.
