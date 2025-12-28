Зеленский и Трамп будут договариваться о порядке выполения пунктов мирного соглашения

Владимир Зеленский утверждает, что команды Украины и США уже начали говорить не только о содержании потенциального мирного соглашения, а и о том, по какой процедуре оно будет выполняться.

Об этом президент Украины заявил перед началом переговоров с президентом Дональдом Трампом 28 декабря, сообщает "Европейская правда".

Президент Зеленский напомнил, что результатом нескольких раундов переговоров команд Украины и США стал проект так называемого "мирного плана", который, по замыслу, должен был бы привести к прекращению огня и завершению войны.

"Наши команды наработали 20-пунктовый план. Они работают по (отдельным документам, которые касаются) процветания, безопасности", – добавил президент Украины.

Впрочем, он отметил, что переговоры будут касаться не только содержания докментов, которые потенциально могут быть подписаны, но и того, какой должна быть процедура их воплощения. "Сейчас нам (с президентом Трампом -ЕП) очень важно обсудить 20-пунктовый план, а также последовательность действия, это очень важно", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что работа над этим уже велась на уровне переговорных команд, и сейчас стоит задача согласовать решение на уровне лидеров.

"Наши команды уже обсудили стратегии, что делать шаг за шагом, и мы сейчас будем обсуждать эту стратегию", – заявил он.

Президент Трамп, присутствовавший во время этого заявления, не отрицал его, и лишь добавил, что заинтересован обсудить экономические элементы сделки.

"Есть очень важный экономический план для Украины. Вы знаете, есть очень много восстановления и есть благосостояние, которого надо достичь. В Украине есть большое богатство потенциально очень большое богатство", – отметил он.

Также Трамп сообщил, что позвонит Путину после разговора с Зеленским.

Накануне переговоров с Трампом Зеленский имел разговор с лидерами ЕС, Канады и НАТО.

Перед этим Зеленский назвал 5 вещей, которые хочет обсудить с Трампом.