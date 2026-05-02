США одобрили продажу оружия странам Ближнего Востока на сумму почти 9 млрд долларов

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Государственный секретарь Марко Рубио одобрил ускоренную поставку оружия в Израиль, Кувейту, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам, минуя стандартную процедуру рассмотрения в Конгрессе, чтобы срочно доставить ракеты противовоздушной обороны и системы лазерного наведения на Ближний Восток, поскольку перемирие в войне с Ираном кажется все более шатким.

По данным Государственного департамента, общая стоимость сделок составляет почти 9 миллиардов долларов.

Департамент санкционировал продажу Израилю до 10 000 боеприпасов Advanced Precision Kill Weapon System-II All Up Rounds стоимостью 992,4 миллиона долларов, произведенных компанией BAE Systems.

Кувейт получил разрешение на приобретение интегрированных систем боевого управления и сопутствующего оборудования на сумму до 2,5 млрд долларов. Основными подрядчиками потенциальной сделки являются Northrop Grumman Corp., RTX Corp. и Lockheed Martin Corp.

Департамент также одобрил продажу Катару до 200 перехватчиков Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) и 300 перехватчиков PAC-3 Missile Segment Enhancement и сопутствующего оборудования на сумму до 4,01 млрд долларов. Lockheed и RTX являются основными подрядчиками этой сделки.

В рамках отдельной сделки Катару было разрешено приобрести 10 000 боеприпасов APKWS-II all-up-rounds advanced (один вариант) и сопутствующее оборудование на сумму до 992,4 млн долларов.

Госдепартамент также санкционировал продажу ОАЭ APKWS и сопутствующего оборудования на сумму до 147,6 млн долларов.

Во всех этих случаях Рубио "определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи" этого оружия, и что такая ускоренная передача "соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов", согласно заявлениям департамента.

Обычно потенциальные закупки оружия подлежат рассмотрению в Конгрессе, а объемы и цена окончательно согласовываются в ходе переговоров между заказчиками и продавцами. Ранее в марте госсекретарь одобрил ускоренную продажу оружия союзникам на Ближнем Востоке.

После того как 28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана, несколько стран региона подверглись атакам иранских дронов и ракет.

При этом Вашингтон предупредил европейских союзников, в частности Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, что следует ожидать значительных задержек в поставках американского оружия, поскольку США спешат пополнить запасы, исчерпанные войной в Иране.

В пятницу, 1 мая, Белый дом в письме к Конгрессу заявил, что боевые действия против Ирана "завершились", несмотря на то, что американские вооруженные силы остаются в регионе.

Как известно, в четверг Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о завершении войны.

Трамп заявил, что он недоволен мирными предложениями Ирана, а его представители продолжают вести переговоры по достижению соглашения в телефонном режиме.