Партия временного премьера Косово побеждает на выборах

Временный премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что быстро сформирует новое правительство после того, как его партия "Самоопределение" получила половину голосов на выборах в воскресенье, 28 декабря.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Это вторые выборы в Косово в этом году после того, как партия Курти не набрала большинства голосов в феврале. Месяцы неудачных переговоров о создании коалиции побудили президента Вйосу Османи распустить парламент в ноябре и назначить досрочные выборы.

В результате в воскресенье, 28 декабря, партия Курти лидировала с 49,3% голосов после подсчета 99% голосов после закрытия участков в 19:00 по местному времени.

Две основные оппозиционные партии, Демократическая партия и Демократическая лига, набрали соответственно 21% и 13,6% голосов.

"Как только результаты будут утверждены, мы должны быстро сформировать парламент, а затем немедленно сформировать новое правительство. У нас нет времени на потери и мы должны двигаться вперед как можно быстрее вместе", – заявил Курти.

В то же время аналитики говорят, что трудно предсказать, сможет ли Курти самостоятельно сформировать правительство без коалиции.

Косово уже много месяцев находится в состоянии политического кризиса из-за того, что "Самоопределение" не смогло сформировать большинство, а все оппозиционные партии отказались с ним сотрудничать.

В результате парламент Косово месяцами не мог избрать спикера, чем не только сделал невозможным назначение постоянного правительства, но и сорвал принятие бюджетных решений.