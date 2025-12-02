Axios: Зеленский в среду может встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Европе

Американское издание Axios сообщило о возможной встрече в среду между президентом Владимиром Зеленским и американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые во вторник встречаются в Кремле с Владимиром Путиным по вопросу завершения войны.

Об этом говорится в публикации Axios во вторник, пишет "Европейская правда".

Встреча в Москве проходит после двух недель интенсивных дипломатических переговоров по "мирному плану" США. Это шестая встреча Уиткоффа с Путиным в России, но первая личная встреча между Путиным и командой Трампа после саммита на Аляске в августе.

Также впервые зять Дональда Трампа Джаред Кушнер присоединился к переговорам с Путиным.

По информации двух источников, Уиткофф и Кушнер могут встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Европе и проинформировать его о переговорах с Путиным.

Зеленский во время своего визита в Дублин во вторник заявил, что планирует поговорить с Уиткоффом и Кушнером сразу после их встречи с Путиным.

В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что совместно с лидерами Франции и Великобритании провел телефонный разговор со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО и главой украинской переговорной делегации Рустемом Умеровым.