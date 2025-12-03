Литва может ввести чрезвычайное положение из-за метеозондов из Беларуси

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в связи с угрозой метеозондов с контрабандой из Беларуси страна рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.

Об этом он сказал в среду, 3 декабря, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Кондратович сказал, что если ситуация с метеозондами не изменится, Литва рассмотрит вопросы, касающиеся безопасности населения и границы.

"Такое предложение (о введении чрезвычайного положения. – Ред.) было сделано. Сегодня мы создали совместную рабочую группу и проводим скоординированные действия, частично внедряя меры, которые были бы внедрены во время чрезвычайного положения", – заявил литовский министр.

Также Кондратович отметил, что МВД страны также планирует проконсультироваться с главой NKVC (Национального центра кризисного управления) относительно "возможности или необходимости объявления чрезвычайного положения".

Министр внутренних дел также подчеркнул, что на среду, 3 декабря, запланирована встреча с Европейской комиссией относительно ситуации с воздушным пространством Литвы.

Отметим, накануне премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. В то же время Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.

С октября этого года воздушное пространство над аэропортами Вильнюса и Каунаса было ограничено более десяти раз из-за контрабандных воздушных шаров.

Тогда Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой анонсировала подготовку новых санкций против Беларуси.

А Европейский Союз призвал Минск прекратить гибридные атаки против стран ЕС и освободить перевозчиков ЕС, задержанных на белорусской стороне.