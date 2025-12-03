Фон дер Ляйен: новое предложение "репарационных займов" ЕС учитывает "почти все беспокойства Бельгии"

В новом документе о правовой основе использования замороженных активов России на предоставление Украине "репарационных займов", утвержденном коллегией Еврокомиссии 3 декабря, учтены почти все замечания Бельгии.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен заверила, что в Еврокомиссии "очень внимательно" выслушали опасения Бельгии и учли их в своем документе.

"Мы провели интенсивную дискуссию относительно позиции Бельгии, где расположен Euroclear, главный источник, где находятся (замороженные росактивы. – "ЕП"). Мы очень внимательно выслушали беспокойство Бельгии и учли почти все из них в нашем предложении, которое сегодня касается репарационных займов", – сообщила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия предусмотрела "очень сильные предохранительные механизмы для защиты государств-членов и максимального уменьшения рисков".

Например, ЕС обещает "обеспечить невозможность выполнения нелегитимного судебного решения за пределами Европейского Союза и внутри него".

"Что очень важно, мы создали очень сильный механизм солидарности, где в самом конце ЕС может вмешаться. Мы хотим заверить все наши государства-члены, но особенно Бельгию, в одной вещи: мы справедливо разделим бремя, как это принято в Европе", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС собирается закрыть две трети потребностей Украины во внешнем финансировании в 2026 и 2027 годах.

3 декабря Еврокомиссия объявила два решения, которые позволят закрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах: "репарационный заем" на базе замороженных активов России и совместные заимствования ЕС на внешних рынках.

В тот же день, еще до объявления нового предложения Еврокомиссией, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что оно является категорически неприемлемым.