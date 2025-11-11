В ЕС определили страны, которые могут претендовать на помощь с нелегальными мигрантами

Четыре государства – члены Европейского Союза должны получить помощь в перераспределении просителей убежища, чтобы облегчить давление нелегальной миграции на них.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщила Европейская комиссия.

Исполнительный орган ЕС в рамках имплементации Пакта о миграции и убежище представил ежегодный отчет о ситуации с миграцией в государствах-членах.

"Греция и Кипр находятся под миграционным давлением из-за непропорционального уровня прибытия мигрантов в течение последнего года. Испания и Италия также находятся под миграционным давлением из-за непропорционального количества прибывших после поисково-спасательных операций на море в тот же период", – говорится в сообщении.

Эти четыре государства получат доступ к Фонду солидарности – инструменту солидарности ЕС для государств-членов, испытывающих миграционное давление, когда Пакт вступит в силу в середине 2026 года.

Это позволит государствам добиться либо переселения части просителей убежища в другие страны ЕС, либо дополнительной финансовой поддержки в размере 20 тысяч евро на просителя убежища.

Объявление Еврокомиссии дает старт переговорам между государствами-членами, которые должны определить, какую именно помощь оказать Греции, Кипру, Испании и Италии.

Обновленный Пакт о миграции и убежище был принят Европейским Союзом в 2024 году. Его ключевым элементом является система солидарности, которая предусматривает перераспределение миграционного давления между государствами ЕС.

Принятие Пакта не требовало единогласного согласия государств-членов. Против выступили, в частности, Польша и Венгрия, которые длительное время продвигают жесткую миграционную политику.