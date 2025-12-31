Румыния выделит 50 млн евро на инициативу по покупке оружия США для Украины

Правительство Румынии решило присоединиться к механизму PURL, который обеспечивает закупку оружия в США для Украины.

Об этом в своем Х сообщила глава румынского МИД Оана Цою, информирует "Европейская правда".

По словам министра, Румыния решила поддержать инициативу PURL, сделав взнос в 50 миллионов евро.

Этот взнос в PURL осуществляется в соответствии с бюджетным лимитом на 2025 год, добавила она.

"Вклад Румынии в PURL будет способствовать достижению длительного мира в Украине путем укрепления ее потенциала. Участие Румынии в механизме PURL под эгидой США непосредственно способствует укреплению региональной безопасности и полностью соответствует обязательствам Румынии в рамках НАТО и стратегического партнерства с США", – подчеркнула Цою.

Недавно также стало известно, что Португалия готова внести 50 млн евро в механизм PURL.

Сообщалось, что с момента создания инициативы НАТО PURL по финансированию покупки американского оружия для нужд Украины такие взносы сделала 21 страна на сумму более 4 миллиардов долларов.