Фон дер Ляйен дистанцируется от скандала с мошенничеством

Урсула фон дер Ляйен дистанцируется от обвинений в коррупции, охвативших дипломатическую службу ЕС, а сотрудники заявляют, что для главы Еврокомиссии это не является проблемой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

После того, как во вторник бельгийские правоохранители провели рейды на рассвете и задержали бывшего главу дипломатической службы ЕС Федерику Могерини и бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних дел Стефано Саннино, чиновники Комиссии отвергли это как проблему Европейской службы внешних дел (EEAS).

В ЕК отметили, что, хотя Саннино занял высокий пост в Комиссии ранее в этом году, расследование касается его предыдущей работы.

"Не то чтобы Комиссия дистанцируется, это другое учреждение, которое находится под следствием", – сказал чиновник ЕС.

К счастью для фон дер Ляйен, Саннино подал в отставку в среду, а Комиссия объявила, что он покинул пост руководителя департамента Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива (DG MENA).

Трое чиновников Комиссии настойчиво утверждали, что расследование, начатое во вторник, – по обвинениям в том, что EEAS неправомерно присудила тендер на управление учебной академией для будущих дипломатов ЕС Колледжа Европы в Брюгге – не имеет ничего общего с фон дер Ляйен, поскольку дипломатическая служба является отдельной институцией от Комиссии.

Чиновник ЕС назвал нападки на главу Комиссии несправедливыми и неразумными, поскольку они происходят в чувствительный момент, когда фон дер Ляйен пытается заручиться поддержкой Украины накануне решающего декабрьского саммита лидеров ЕС.

События происходят на фоне напряженности между фон дер Ляйен и нынешней руководительницей EEAS Каей Каллас.

Каллас, которая не занимала должность на момент предполагаемой коррупции, также пыталась дистанцироваться от расследования. В среду бывшая премьер-министр Эстонии пыталась донести мнение, что она работала над очисткой EEAS с момента своего назначения на должность высокого представителя ЕС в декабре 2024 года.

В письме к сотрудникам EEAS, которое видели журналисты издания, главный дипломат ЕС написала, что считает обвинения против Могерини и Саннино "глубоко шокирующими", но что они касаются времени до ее прихода в службу.

По ее словам, за несколько месяцев, прошедших с тех пор, ее команда начала внутренние реформы, в частности ввела "Стратегию борьбы с мошенничеством" и наладила более тесное сотрудничество с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейской прокуратурой (EPPO).

Отметим, бельгийская полиция 3 декабря освободила из-под стражи бывшую главную дипломатку ЕС Федерику Могерини и Саннино после того, как их задержали для допроса в связи с расследованием дела о мошенничестве.

На фоне этого Могерини сказала, что будет сотрудничать со следствием и "доверяет системе правосудия".

Подробнее об этих событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Коррупция в сердце Европы: что известно об обысках и задержаниях экс-руководителей дипломатии ЕС