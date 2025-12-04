Фон дер Ляєн дистанціюється від скандалу з шахрайством

Урсула фон дер Ляєн дистанціюється від звинувачень у корупції, що охопили дипломатичну службу ЄС, а співробітники заявляють, що для голови Єврокомісії це не є проблемою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Після того, як у вівторок бельгійські правоохоронці провели рейди на світанку і затримали колишню главу дипломатичної служби ЄС Федеріку Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно, посадовці Комісії відкинули це як проблему Європейської служби зовнішніх справ (EEAS), зазначивши, що, хоча Санніно обійняв високу посаду в Комісії раніше цього року, розслідування стосується його попередньої роботи.

"Не те щоб Комісія дистанціюється, це інша установа, яка перебуває під слідством", – сказав посадовець ЄС.

На щастя для фон дер Ляєн, Санніно подав у відставку в середу, а Комісія оголосила, що він покинув посаду керівника департаменту Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки (DG MENA).

Троє посадовців Комісії наполегливо стверджували, що розслідування, розпочате у вівторок, – щодо звинувачень у тому, що EEAS неправомірно присудила тендер на управління навчальною академією для майбутніх дипломатів ЄС Коледжу Європи в Брюгге – не має нічого спільного з фон дер Ляєн, оскільки дипломатична служба є окремою інституцією від Комісії.

Посадовець ЄС назвав нападки на главу Комісії несправедливими і нерозумними, оскільки вони відбуваються в чутливий момент, коли фон дер Ляєн намагається заручитися підтримкою України напередодні вирішального грудневого саміту лідерів ЄС.

Події відбуваються на тлі напруженості між фон дер Ляєн і нинішньою керівницею EEAS, Каєю Каллас.

Каллас, яка не обіймала посаду на момент передбачуваної корупції, також намагалася дистанціюватися від розслідування. У середу колишня прем'єр-міністр Естонії намагалася донести думку, що вона працювала над очищенням EEAS з моменту свого призначення на посаду високого представника ЄС у грудні 2024 року.

У листі до співробітників EEAS, який бачили журналісти видання, головний дипломат ЄС написала, що вважає звинувачення проти Могеріні та Санніно "глибоко шокуючими", але що вони стосуютьсч часу до її приходу в службу. За її словами, за кілька місяців, що минули з того часу, її команда розпочала внутрішні реформи, зокрема запровадила "Стратегію боротьби з шахрайством" та налагодила тіснішу співпрацю з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) та Європейською прокуратурою (EPPO).

Зазначимо, бельгійська поліція 3 грудня звільнила з-під варти колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні та Санніно після того, як їх затримали для допиту у зв'язку з розслідуванням справи про шахрайство.

На тлі цього Могеріні сказала, що співпрацюватиме зі слідством і "довіряє системі правосуддя".

