МИД: в покупке американского оружия для Украины участвует уже 21 страна

С момента создания инициативы НАТО PURL по финансированию покупки американского оружия для нужд Украины такие взносы сделала 21 страна на более 4 млрд долларов.

Как сообщает "Европейская правда", такие цифры раскрыл министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД отметил, что за последние дни к инициативе PURL присоединились еще пять стран, также поступило восемь дополнительных взносов от тех, что уже участвовали.

"Впервые произошло расширение круга участников этой программы, которая, в частности, закрывает львиную долю наших потребностей в укреплении ПВО, на страны за пределами Альянса – благодаря присоединению Австралии и Новой Зеландии", – рассказал Андрей Сибига.

Всего встреча министров НАТО в Брюсселе принесла договоренности на поставку оружия по программе PURL ориентировочно на миллиард долларов.

"На сегодняшний день уже 21 страна участвует в PURL – на общую сумму обязательств в 4,18 млрд долларов. Мы очень благодарны каждой из них", – отметил Сибига.

Как уже сообщалось, Польша наряду с Германией и Норвегией выделит $100 млн на ракеты-перехватчики для Patriot.