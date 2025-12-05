Литовская оппозиция предлагает правительству свой план ответа на гибридную атаку Лукашенко

Представители литовской оппозиции представили премьеру свои предложения по ответу на постоянные налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

После встречи парламентских фракций с премьером Ингой Ругинене 5 декабря лидер партии "Союз отечества – Литовские христианские демократы", в прошлом министр обороны Лауринас Кащюнас сообщил, что оппозиция предложила план действий на случай, если попытки Литвы решить проблему с привлечением США закончатся ничем. План получил условное название "Поздравление Лукашенко".

"Мы представили наши идеи и надеемся, что они будут учтены и что это принесет результаты", – отметил Кащюнас, добавив, что Ругинене одобрительно отреагировала на предложения.

Кащюнас выразил мнение, что в первую очередь Литве стоит попробовать привлечь США и использовать их влияние на Лукашенко, что при текущих обстоятельствах может иметь успех, и установить себе условный срок, сколько Вильнюс готов ждать изменения ситуации.

"Если же "американский" путь не даст результатов, нам нужно иметь наготове отдельный план... в рамках которого мы можем дать определенный отпор и "повысить цену", – сказал Кащюнас.

Он сказал, что не будет публично говорить о представленных идеях, но там "достаточно серьезные вещи".

Также Кащюнас раскрыл, что на встрече звучали предложения по борьбе непосредственно с метеошарами – в частности, чтобы Литва пригласила высокотехнологичные компании из Украины, Южной Кореи, Израиля, Германии, США предложить решения. Для производителей это была бы возможность оттестировать свою технологию в реальных условиях.

Регулярные налеты метеошаров из Беларуси, вынуждающие Литву закрывать воздушное пространство, стали серьезной проблемой для аэропорта Вильнюса.

Ситуация грозит тем, что авиакомпании рано или поздно начнут отказываться от "рискового" аэропорта Вильнюса, или рейсов в вечерне-ночное время – первые признаки чего уже появились.

В правительстве Литвы заговорили о введении режима чрезвычайной ситуации и о повторном закрытии границы с Беларусью.

Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис заявил, что ввиду того, что метеозонды, запущенные с территории Беларуси, представляют угрозу национальной безопасности – реакция НАТО на эту ситуацию необходима.