Литовська опозиція пропонує уряду свій план відповіді на гібридну атаку Лукашенка

Представники литовської опозиції презентували прем’єрці свої пропозиції щодо відповіді на постійні нальоти метеозондів з контрабандою із Білорусі.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Після зустрічі парламентських фракцій з прем’єркою Інгою Ругінене 5 грудня лідер партії "Союз вітчизни – Литовські християнські демократи", у минулому міністр оборони Лаурінас Кащюнас повідомив, що опозиція запропонувала план дій на випадок, якщо спроби Литви вирішити проблему із залученням США закінчаться нічим. План отримав умовну назву "Вітання Лукашенку".

"Ми презентували наші ідеї і сподіваємося, що вони будуть враховані і що це принесе результати", – зазначив Кащюнас, додавши, що Ругінене схвально відреагувала на пропозиції.

Кащюнас висловив думку, що першочергово Литві варто спробувати залучити США і використати їхній вплив на Лукашенка, що за поточних обставин може мати успіх, та встановити собі умовний термін, скільки Вільнюс готовий чекати на зміну ситуації.

"Якщо ж "американський" шлях не дасть результатів, нам потрібно мати напоготові окремий план… в межах якого ми можемо дати певну відсіч і "підвищити ціну", – сказав Кащюнас.

Він сказав, що не буде публічно говорити про представлені ідеї, але там "досить серйозні речі".

Також Кащюнас розкрив, що на зустрічі лунали пропозиції щодо боротьби безпосередньо з метеокулями – зокрема, щоб Литва запросила високотехнологічні компанії з України, Південної Кореї, Ізраїлю, Німеччини, США запропонувати рішення. Для виробників це була би можливість відтестувати свою технологію у реальних умовах.

Регулярні нальоти метеокуль з Білорусі, що змушують Литву закривати повітряний простір, стали серйозною проблемою для аеропорту Вільнюса.

Ситуація загрожує тим, що авіакомпанії рано чи пізно почнуть відмовлятися від "ризикового" аеропорту Вільнюса, або рейсів у вечірньо-нічний час – перші ознаки чого вже з’явилися.

В уряді Литви заговорили про запровадження режиму надзвичайної ситуації та про повторне закриття кордону з Білоруссю.

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що з огляду на те, що метеозонди, запущені з території Білорусі, становлять загрозу національній безпеці – реакція НАТО на цю ситуацію є необхідною.