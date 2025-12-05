Премьер Литвы подтвердила планы объявить режим ЧС из-за воздушных шаров

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что на следующей неделе введет режим чрезвычайной ситуации в стране из-за контрабандных воздушных шаров из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил общественный вещатель Литвы LRT.

Контрабандные шары из Беларуси последние несколько месяцев нарушают воздушное пространство Литвы, препятствуя работе аэропорта Вильнюса и создавая угрозу гражданской безопасности.

"Чтобы облегчить работу объединенных групп, специалисты приняли решение, что сейчас лучшим вариантом является объявление чрезвычайной ситуации, я прислушиваюсь к их мнению, поэтому на следующей неделе мы объявим (чрезвычайную ситуацию. – Ред.). Если ситуация изменится, мы не исключаем возможности пойти дальше", – сказала журналистам в пятницу Ругинене.

В пятницу премьер также обсудила с лидерами фракций Сейма действия по предотвращению сбоев в работе гражданской авиации из-за полетов воздушных шаров. После встречи оппозиция предложила правительству свой план борьбы с воздушными шарами.

Напомним, из-за контрабандных воздушных шаров Литва в октябре закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Отметим, 2 декабря премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.

Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис заявил, что ввиду того, что метеозонды, запущенные с территории Беларуси, представляют угрозу национальной безопасности – реакция НАТО на эту ситуацию является необходимой.