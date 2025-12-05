Норвегия планирует закупить новейшее дальнобойное оружие для своей армии

Правительство Норвегии предлагает приобрести для армии высокоточное оружие дальнего действия на общую сумму 19 миллиардов крон.

Об этом говорится в новом инвестиционном предложении, которое было представлено парламенту в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр обороны Туре О. Сандвик, новейшее дальнобойное оружие позволит поражать цели на расстоянии до 500 километров с высокой точностью.

"Это стратегически важная инвестиция, которая усилит нашу обороноспособность и придаст армии значительно большую ударную силу", – отметил он.

Дальнобойный прецизионный огонь – это название систем вооружения, которые могут запускать ракеты большой дальности и поражать цели на больших расстояниях.

При рассмотрении нового долгосрочного плана для Вооруженных сил парламент принял решение об оснащении армии дальнобойным прецизионным вооружением. Сейчас правительство выполняет решение парламента, представив инвестиционный проект.

Предлагаемая закупка включает пусковые установки и ракеты, а также интегрированную логистическую поддержку, учебные материалы и системы поддержки.

"Норвегия и НАТО никому не угрожают, но мы живем во все более неспокойные времена, и важно, чтобы у нас были оборонные возможности, которые могут удержать потенциального противника от нанесения нам ущерба. Точное вооружение большой дальности имеет эффект сдерживания, поскольку при необходимости оно может поражать цели, расположенные глубоко на территории противника. Поэтому правительство считает целесообразным предоставить приоритет этой закупке", – отметил Сандвик.

Также сообщалось, что правительство Норвегии решило заказать в Германии еще две дополнительные подводные лодки.

Перед этим стало известно, что Великобритания и Норвегия объединяют усилия флотов для надзора за субмаринами РФ.