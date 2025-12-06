Умеров и Виткофф рассказали о ходе переговоров по "мирному плану"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Виткофф сообщили о ходе переговоров по "мирному плану" украинской и американской сторон и отметили, что встречи продолжатся в субботу, 6 декабря.

Об этом они сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Умеров отметил, что в течение двух дней Виткофф и зять американского президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер – провели встречу с ним и начальником Генерального штаба ВСУ генералом Андреем Гнатовым.

Встреча была сосредоточена на продвижении "реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине".

Во время нее Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

Американская и украинская стороны согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира.

Также обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру – "в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств".

Отдельно они рассмотрели "Программу будущего развития", которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы США и Украины и долгосрочные проекты восстановления.

Стороны подчеркнули, что завершение войны и реальные шаги к прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения новой агрессии и для обеспечения реализации комплексного плана восстановления Украины, направленного на то, чтобы сделать государство сильнее и более процветающим, чем до войны.

Поэтому в субботу, 6 декабря, стороны снова соберутся, чтобы продолжить переговоры.

Текст, который опубликовал в своей соцсети Х Виткофф, идентичен тексту, опубликованному Умеровым.

Отметим, что предыдущая такая встреча США и Украины прошла 4 декабря во Флориде. Украинскую делегацию пригласили на эту встречу после американо-российских переговоров в Москве 2 декабря с целью предоставить подробную информацию о ней.

Перед этим появлялась информация, что президент Владимир Зеленский мог встретиться с Виткоффом и Кушнером в Европе, однако эти планы не реализовали.

Читайте также статью "ЕП" из Брюсселя: НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе.