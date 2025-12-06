Макрон резко осудил российский обстрел и обещает поддержку Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу отреагировал на массированный российский обстрел Украины накануне и пообещал, что продолжит поддержку Киеву для достижения мира.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

Макрон в своем посте "решительно осудил массированные удары, нанесенные Украине прошлой ночью, в частности по ее энергетической и железнодорожной инфраструктуре". По его мнению, Россия "замыкается на пути эскалации конфликта и не стремится к миру".

"Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир. В понедельник я поеду в Лондон, чтобы встретиться с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии, чтобы оценить ситуацию и ход переговоров в рамках посредничества США", – добавил он.

Французский президент также написал, что Украина может рассчитывать на "неизменную поддержку" Франции, для чего и работает "коалиция желающих".

"Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Ведь на кону в Украине стоит также безопасность Европы в целом", – сказал Макрон.

В ночь на субботу российские войска нанесли масштабный ракетный и дронный удар по нескольким украинским городам. Взрывы раздавались, в частности, в Полтаве, Луцке, Одессе, Запорожье и Белой Церкви.

Польша в этой связи поднимала истребители.

В Люблинском воеводстве Польши на фоне российских ударов по Украине по ошибке включили сирены тревоги.