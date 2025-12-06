В Польше назвали утреннюю воздушную тревогу "человеческой ошибкой"
В Любартском повете Люблинского воеводства Польши официально объяснили причины утренней активации сирен воздушной тревоги, которая оказалась ложной.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
В заявлении, обнародованном уездными властями, инцидент назвали следствием "человеческой ошибки" и непроверенной информации.
Сирены прозвучали около 05:30 утра, 6 декабря, после того, как районный кризисный центр сообщил о "немедленной воздушной угрозе" для Любартского уезда.
Работники немедленно передали рекомендацию включить сирены в девяти муниципалитетах: Любарт, Острув-Любельский, Усцимув, Фирлей, Михов, Камионка, Абрамув, Езержаны и Недзвяда.
Однако после прибытия сотрудников центра в районную администрацию и дополнительной проверки информации с Воеводским кризисным центром в Люблине выяснилось, что сообщение об угрозе не подтверждается.
"Вышеупомянутая ошибка была вызвана человеческой ошибкой", – говорится в заявлении.
Дежурный офицер воеводского центра не обнаружил данных о возможном воздушном нападении. После этого местным общинам дали указание отменить тревогу повторным включением сирен.
Власти уезда отметили, что ложное оповещение не было основано на официальных данных от воеводских служб, а происходило из непроверенного источника из стриминга. В ответ на инцидент уведомлен администратор уезда.
Этот инцидент произошел на фоне массированного российского удара по регионам Украины, в результате которого Польша поднимала свою авиацию.
Отметим, Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракета (из них 17 – "баллистика") и 653 БПЛА различных типов.
Подъем авиации Польшей, а с недавнего времени также Румынией, стал стандартной практикой после случаев, когда воздушные цели, которыми РФ атаковала Украину, залетели на территорию соседних стран.