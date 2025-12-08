Международный суд ООН принял встречный иск России против Украины по делу о геноциде

Международный суд ООН признал приемлемым встречный иск России против Украины по делу о возможном нарушении Конвенции о запрещении геноцида и обязал стороны представить свои аргументы.

Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-служба Суда сообщила в понедельник.

Отмечается, что постановлением от 5 декабря Международный суд ООН признал, что встречный иск России "приемлем как таковой и является частью текущего производства".

Суд отклонил ходатайство Украины отклонить иск, установив, что он подпадает под его юрисдикцию и "имеет непосредственную связь с предметом иска другой стороны", то есть Украины.

Украина должна подать ответ на иск до 7 декабря 2026 года, а Россия будет иметь время до 7 декабря 2027 года ответить на аргументы Украины.

Напомним, 2 февраля 2024 года Международный суд ООН объявил промежуточное решение по иску Украины против России по конвенции о геноциде. В этом иске Украина обвинила Москву в искажении понятия геноцида и злоупотреблении им для того, чтобы оправдать полномасштабное вторжение.

Суд отклонил 5 из 6 возражений, поданных Россией, но и отказался рассматривать украинские исковые требования о незаконности признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" и начале войны на основе ложных обвинений в геноциде, поскольку те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.

На рассмотрение по существу переходит только утверждение Украины о том, что Россия безосновательно обвинила Украину в несуществующем геноциде, что непосредственно может нарушать Конвенцию о геноциде.

