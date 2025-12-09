У Орбана признали, что Трамп не обещал Венгрии $20 млрд помощи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп не достигли соглашения по поводу предложенной финансовой помощи в размере 20 миллиардов долларов, но обязались начать переговоры о новой форме финансового сотрудничества.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом во вторник сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

В ноябре Орбан сказал, что Венгрия будет иметь несколько механизмов для улучшения своих финансов в соответствии с соглашением с США, которое предусматривает финансирование на сумму до 20 миллиардов долларов.

Венгерские власти представляли соглашение как альтернативу финансированию со стороны ЕС, которое остается замороженным из-за спора о реформах правительства Виктора Орбана в области верховенства права.

Но в интервью Politico, опубликованном в понедельник вечером, президент США Дональд Трамп сказал, что "не обещал" Орбану 20 миллиардов долларов финансирования, "но он, безусловно, просил об этом".

Глава МИД Венгрии после этого был вынужден признать, что на встрече между Трампом и Орбаном "фактически не было достигнуто никакого соглашения о 20 миллиардах долларов", добавив, что никто этого якобы и не заявлял.

"Однако они договорились, что мы начнем консультации по новому типу финансового сотрудничества, его возможным формам и механизму, который мог бы обеспечить финансовую защиту", – добавил Сийярто.

На фоне экономических проблем венгерское правительство ввело снижение налогов для семей, повышение заработной платы, продовольственные талоны для пенсионеров и другие меры для укрепления поддержки.

Это происходит на фоне приближения парламентских выборов в Венгрии в 2026 году, на которых партия Орбана "Фидес" в настоящее время уступает оппозиционному движению "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

Читайте также: Атака на Украину не спасла. Как Орбан преодолевает кризис в собственной партии и что планирует на выборы.