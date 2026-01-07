Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти
Американский президент Дональд Трамп заявил, что временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей нефти, на которую наложены санкции.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".
Трамп заявил, что эта нефть будет продаваться "по рыночной цене", а он будет контролировать деньги, "чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов".
"Я попросил министра энергетики Криса Райта немедленно выполнить этот план. Нефть будет доставлена на судах-хранилищах и непосредственно к разгрузочным докам в Соединенных Штатах", – отметил американский президент.
Напомним, ночью 3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.
Писали, что Трамп отказался поддержать лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Корину Мачадо, в частности из-за ее решения принять Нобелевскую премию мира.
По мнению премьер-министра Испании Педро Санчеса, единственной целью Вашингтона является смена правительства и "присвоение энергетических ресурсов".
