Скандальный экс-министр юстиции Польши получил убежище в Венгрии

Экс-министр юстиции Польши, бывший генпрокурор Збигнев Зёбро, против которого выдвинуто 26 обвинений, получил политическое убежище в Венгрии.

Об этом в своем X сообщил защитник бывшего министра юстиции Бартош Левандовский, информирует "Европейская правда".

Как написал Левандовский, венгерское правительство предоставило Зёбро политическое убежище "в связи с действиями прокуратуры и подчиненных правительству служб, в результате которых произошел ряд действий, носящих признаки политически мотивированных политических репрессий".

Кроме того, в качестве обоснования предоставления убежища бывшему министру адвокат Левандовский назвал системное использование "правоохранительных органов для репрессий против политической оппозиции в Польше, открытые заявления об арестах и репрессиях, сформулированные политиками нынешнего правящего большинства".

Он также указал на "политическое давление на судей в Польше при решении дел, связанных с расследованием в отношении Фонда справедливости", и изменение способа назначения судей в состав "с обходом гарантированной законом жеребьевки".

Левандовский заявил, что предоставленное Зёбро политическое убежище "также оправдано в свете высказываний членов правительства (в том числе нынешнего министра юстиции), которые намекают на возможность похищения и незаконного вывоза моего клиента службами в багажнике в Польшу".

Сам Зёбро также прокомментировал предоставление ему убежища в Венгрии, отметив, что выбирает "борьбу с политическим бандитизмом и беззаконием".

"Я сопротивляюсь прогрессирующей диктатуре. Я делаю это во имя принципов, которыми всегда руководствовался и из-за которых сегодня стал объектом личной мести Дональда Туска и его окружения. Я стал объектом охоты и преследования потому, что как генеральный прокурор я инициировал многочисленные расследования по фактам их коррупции и воровства", – заявил он.

По его словам, в этой ситуации он решил "воспользоваться убежищем, предоставленным мне правительством Венгрии из-за политических репрессий в Польше".

Польская прокуратура обвиняет бывшего министра юстиции в том, что он руководил организованной преступной группой и использовал свое положение для совершения преступных действий. Его подозревают в совершении 26 преступлений. В частности, считают, что Зёбро давал своим подчиненным указания нарушать закон, чтобы обеспечить избранным субъектам субсидии из Фонда справедливости, вмешивался в подготовку конкурсных предложений и допускал к предоставлению средств неправомерным субъектам.

Ранее СМИ сообщили, что незадолго до Рождества венгерская делегация в ЕС направила письмо всем другим делегациям государств-членов в Брюсселе, в котором сообщила, что Венгрия предоставила убежище гражданам Польши. Их имена не назывались.

В МИД Польши заявили, что сожалеют по поводу решения Венгрии предоставить убежище двум польским гражданам и считают, что оно нанесло ущерб двусторонним отношениям.