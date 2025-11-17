Орбан считает своим главным соперником на выборах не Мадяра, а Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.

Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Опросы показывают, что партия "Фидес" Орбана отстает от венгерской оппозиционной партии "Тиса", возглавляемой Петером Мадяром.

Отвечая на вопрос о том, примет ли он результат, если проиграет выборы – Орбан сказал, что имеет "практику" в оппозиции и не беспокоится о своем политическом выживании.

"Я не только рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьер-министра, но и рекордсмен по продолжительности пребывания на посту лидера оппозиции. Я имею опыт. Я провел 16 лет в политике как лидер оппозиции. Не бойтесь. Я знаю, как продолжать", – заявил венгерский премьер.

В интервью Орбан также назвал Европейский Союз "опасностью" для Венгрии.

"Они шантажируют нас. Они пытаются задушить нас экономически и финансово".

Поэтому он заявил, что его "главным противником" на выборах является не Мадяр, а Брюссель.

"Брюссель хотел бы сменить правительство Венгрии. Они хотели бы, чтобы правительство Венгрии, как и правительство Польши, выполняло указания Брюсселя по миграции, экономике и войне. Но я не такой человек", – добавил Орбан.

Напомним, недавно венгерские провластные СМИ сообщили, что в интернете появилась база данных, связанная с партией "Тиса", которая содержит имена, адреса электронной почты и другие данные около 200 тысяч человек.

Лидер "Тисы" Петер Мадяр назвал инцидент похищением данных в результате кибератаки, которым его партия подвергается последние несколько месяцев от "международных сетей, заинтересованных в сохранении власти правительства Орбана".

После этого Орбан поручил провести расследование кибератаки на главную оппозиционную партию "Тиса", утверждая, что к ней якобы причастны украинцы. Мадяр в свою очередь отверг причастность Украины.

В начале ноября, когда Орбан посещал Трампа, президент США выразил восхищение венгерским премьером и сказал, что он добьется успеха на следующих выборах.