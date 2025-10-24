В Грузии экс-премьера и экс-союзника Иванишвили обвинили в получении незаконных доходов

Бывшему премьер-министру Грузии и нынешнему оппозиционеру Ираклию Гарибашвили в пятницу предъявили обвинение в получении незаконных доходов в особо крупном размере.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание SOVA.

Гарибашвили занимал пост премьер-министра с 2021 по 2024 год и ранее, с 2013 по 2015 год, был близким союзником миллиардера Бидзины Иванишвили, которого многие считают фактическим правителем Грузии.

По словам генерального прокурора Георгия Гваракидзе, Гарибашвили указывал в своей декларации ложные данные, якобы ежегодно получая крупную сумму денег в подарок от члена семьи.

"Находясь на госслужбе, Гарибашвили тайно и под прикрытием активно занимался бизнесом и получал незаконные доходы в особо крупном размере. Чтобы легализовать эти доходы, он указывал в декларациях о доходах ложные сведения, якобы ежегодно получая крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом он пытался узаконить часть незаконных доходов", – заявил генпрокурор.

Утверждается, что в результате обыска 17 октября 2025 года в квартире Гарибашвили было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США.

Гарибашвили предъявлено обвинение по статье 194 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей легализацию преступных доходов, связанную с получением дохода в особо крупном размере.

Прокуратура требует для Гарибашвили залог в размере одного миллиона лари, с этим ходатайством обвинение уже обратилось в суд.

Гарибашвили грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В Грузии в настоящее время продолжаются репрессии против прозападных оппонентов Иванишвили, которые уже более года устраивают уличные протесты и обвиняют его партию "Грузинская мечта" в пророссийских и авторитарных тенденциях.

Обвинение против Гарибашвили является первым случаем судебного преследования ключевого члена руководящей элиты страны. Гарибашвили почти всю свою карьеру проработал в компаниях Иванишвили, прежде чем войти в политику с партией "Грузинская мечта".

Напомним, недавно в Грузии еще больше ограничили право граждан на протест.

После этого 22 октября в Тбилиси правоохранители задерживали протестующих, собравшихся у парламента на проспекте Руставели.